البطولة العربية للاندية لكرة اليد 2022- غدا عملية القرعة بمدينة الدمام السعودية

تستضيف مدينة الدمام السعودية, قرعة البطولة العربية للأندية البطلة والفائزة بالكأس والتي ستقام في تونس خلال الفتـرة

من 17-27 سبتمبر الجاري حسبما اعلنه الاتحاد العربي للعبة اليوم الاربعاء. وستكون البطولة مؤهلة لبطولة العالم للأندية - سوبر غلوب 2022 .



وستقام القرعة غدا الخميس في قاعة المؤتمرات الصحفية بقاعة وزارة الرياضة السعودية بالدمام، بحضور رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد فاضل بن علي آل نمر والأمين العام للاتحاد فاخر علي غاشي ورئيس لجنة المسابقات في الاتحاد رضا المناعي وعدد من أعضاء اللجان في الاتحاد العربي لكرة اليد.ويشارك في البطولة 8 أندية، وهي: الشارقة الإماراتي، النادي الأفريقي ، الترجي التونسي، آمال سكيكدة الجزائري، مولودية الجزائر، السالمية الكويتي، الكويت الكويتي، والزمالك المصري.وستقسم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، على أن تضم كل مجموعة 4 أندية، ويتأهل منها إلى نصف النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة.