قابس: تزويد السوق بكميات من مادة السكر والأرز

أفاد المدير الجهوي للتجارة مراد دخيل اليوم الاربعاء "وات" بأنه قد تم خلال شهر أوت المنقضي تزويد الجهة بحوالي 396 طنا من السكر مقابل حوالي 341 طنا خلال ذات الشهر من سنة 2021.





كما تم خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري تزويد الجهة بأكثر من 126 طنا من مادة السكر مقابل حوالي 78 طنا خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2021.وبين دخيل انه قد تم يوم 05 سبتمبر الجاري ضخ ما يفوق 45 طنا من السكر وما يفوق 6 اطنان من الأرز بالسوق وتم دعم هذه الكميات يوم 06 سبتمبر بأكثر من 33 طنا من مادة السكر و5 اطنان من الارز، معتبرا ان "لهفة المواطن ونشر الاخبار غير الصحيحة على مواقع التواصل الاجتماعي هي المتسبب الرئيسي في النقص المسجل من هذه المادة في السوق".وأوضح دخيل انه سيتم خلال أسبوع دعم الجهة ب200 طن من السكر المتأتي من الجزائر كما سيقع في الساعات القادمة أو يوم غد على أقصى تقدير تزويد فرع الديوان التونسي للتجارة بقابس ب20 طنا من مادة القهوة.