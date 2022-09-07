انتشال جثث ثلاثة مهاجرين كان مركبهم غرق الأحد في خليج قابس (المتحدث باسم الحرس)

قال المتحدث باسم الحرس الوطني، اليوم الأربعاء، إن وحدات الحرس البحري بقابس انتشلت، ليلة البارحة، جثث ثلاثة مهاجرين (مفقودين) كان مركبهم غرق في خليج قابس (جنوب شرق) يوم الأحد الماضي







وذكر ذات المصدر، في بلاغ، أن وحدات الحرس كانت أنقذت يوم 4 سبتمبر الحالي 15 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن نفس المركب، فيما بقي ثلاثة مهاجرين في عداد المفقودين.



"وأفاد بأنه تم القبض على شخصين قال إنه "ثبت ضلوعهما في عملية تنظيم عملية الهجرة السرية وحجز شاحنة جرى استغلالها في ذات العملية.











وذكر ذات المصدر، في بلاغ، أن وحدات الحرس كانت أنقذت يوم 4 سبتمبر الحالي 15 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن نفس المركب، فيما بقي ثلاثة مهاجرين في عداد المفقودين."وأفاد بأنه تم القبض على شخصين قال إنه "ثبت ضلوعهما في عملية تنظيم عملية الهجرة السرية وحجز شاحنة جرى استغلالها في ذات العملية.