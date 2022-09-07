مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة يمدد آجال الترشح للتدرب في اطار مشروع بعث المؤسسات المستدامة الى 25 سبتمبر 2022


Publié le Mercredi 07 Septembre 2022 - 14:41 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أعلن مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، التمديد في آجال فتح باب الترشحات للمشاركة في برنامج تكوين ومرافقة لفائدة 120 شابا من أصحاب أفكار المشاريع البيئية في الجهات إلى غاية 25 سبتمبر 2022 .


ويندرج هذا التكوين، وفق بلاغ أصدره المركز، في اطار" مشروع دعم بعث المؤسسات المستدامة والدائرية" في الجهات التونسية الممّول من طرف مركز الأنشطة الإقليمية للاستهلاك والإنتاج المستدامين.

وسينتفع بهذا البرنامج التكويني المتخصص شباب يمثلون ولايات باجة وجندوبة وقفصة وقابس ومدنين وتطاوين وذلك بمعدل 20 شابا عن كل ولاية.


وتشمل أفكار المشاريع مجالات تتماشي مع خصوصية كل جهة على السياحة الإيكولوجية والفلاحة المستدامة والتصرف المستدام في النفايات والنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة والبناء الإيكولوجي والنسيج المستدام وتكنولوجيا المعلومات والإتصال في المجال البيئي

ويهدف مشروع دعم بعث المؤسسات المستدامة والدائرية في الجهات التونسية إلى المساهمة في الحد من الأثر البيئي لنماذج الإنتاج والاستهلاك في تونس وخاصة في الجهات ويتوجّه إلى الشباب القاطنين بالجهات من أصحاب أفكار المشاريع البيئية.



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