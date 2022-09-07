انقطاع الماء عن سجنان وتمرة والمناطق الريفية المجاورة

تسجل سجنان وتمرة والمناطق الريفية المجاورة اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشراب، وفق ما أورده للشركة الوطـنية لاستغلال وتوزيع المياه، الأربعاء.







وارجعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه هذا الانقطاع الى تعمّد مجموعة من المواطنين، المطالبين بجملة من المشاريع التنموية، إيقاف محطة ضخ المياه الخام من سد الزياتين بمعتمدية سجنان والراجعة بالنظر إلى شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال، نتج عنه إيقاف محطة المعالجة بالقتمة الراجعة بالنظر للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه منذ صباح امس الثلاثاء.



وينتظر استئناف التزويد بصفة طبيعية حال تمكن مصالح شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال من إعادة تشغيل محطة الضخ وإعادة تشغيل محطة المعالجة بالقتمة من طرف مصالح الشركة الوطـنية لاستغلال وتوزيع المياه.



