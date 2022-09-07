دوري نجوم قطر - ثنائية يوسف المساكني تقود العربي لاكتساح السيلية 5-1


Publié le Mercredi 07 Septembre 2022 - 09:05 قراءة: 0 د, 30 ث
      
سجل لاعب الوسط الدولي التونسي يوسف المساكني ثنائية ليقود فريقه العربي للفوز على مضيفه السيلية 5-1 في المباراة التي اقيمت يوم الثلاثاء لحساب الجولة السادسة من دوري نجوم قطر لكرة القدم.


وجاءت ثنائية يوسف المساكني في الدقيقتين 51 و82 الى جانب ثلاثة اهداف اخرى عن طريق عبد العزيز الانصاري (17) وعمر السومة (49 و61) بينما سجل هدف السيلية كارلوس ستاندبيرغ في الدقيقة الثامنة.

وعزز العربي موقعه في الصدارة برصيد 15 نقطة بفارق اربع نقاط عن اقرب ملاحقيه الوكرة الذي لعب مباراة اقل بينما توقف رصيد السيلية الذي يدربه التونسي سامي الطرابلسي عند 3 نقاط في المركز قبل الاخير.





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