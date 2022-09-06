الدور النهائي للنسخة القادمة لكاس تونس لكرة القدم على ملعب الطيب المهيري بصفاقس (وديع الجريء)

اعلن وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم أن الدور النهائي للنسخة القادمة من كاس تونس لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023 مبرمج في ملعب الطيب المهيري بصفاقس في غياب أي مانع أمني أو تنظيمي من السلط المعنية.





وقال رئيس الجامعة انه سيتم كذلك تخصيص مبلغ مالي للقيام ببعض الاصلاحات في ملعب فرحات حشاد بقرقنة وملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى مؤكدا حرص الجامعة على دعم كل الفرق التونسية حسب إمكانيات النوادي ومداخيلها ومختلف الضمانات المتوفرة لديها إضافة الى دعمها في المسابقات الافريقية وذلك لتحقيق كل الاهداف الرياضية الممكنة مساهمة من كرة القدم في إعلاء الراية التونسية ونشر أحلى الصور والانطباعات على تونس.ولدى استقباله اليوم الثلاثاء رئيسي النادي الصفاقسي محمد الطرابلسي ومستقبل المرسى توفيق بن نصيب قبل لقاء الدور النهائي لكاس تونس الذي سيجمع بين الفريقين يوم السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس، اعرب وديع الجريء عن امله في تدور المقابلة في كنف الروح الرياضية بين جمعيتين عريقتين عرفتا عبر التاريخ بالروح الرياضية واللعب النظيف راجيا أن يعود مستقبل المرسى لأمجاده والنادي الصفاقسي الى إشعاعه الافريقي والعربي.ومن جهته، تقدم محمد الطرابلسي بالشكر للجامعة التونسية لكرة القدم على دعمها للنادي الصفاقسي ماديا ومعنويا بشكل سمح لها بالمشاركة في مستوى اقليمي مؤكدا سعي جميع مكونات النادي على أن تكون العلاقة مع الجامعة ومع جميع الأندية طيبة يسودها الاحترام المتبادل.كما اثنى توفيق بن نصيب على مجهودات الجامعة لمساعدة جميع الفرق ومن ضمنها مستقبل المرسى مؤكدا على العلاقة المتميزة التي تربطه مع جميع هياكل الجامعة.