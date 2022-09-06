رئيسة الحكومة تشرف على جلسة عمل وزارية حول الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ظهر اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية خصصت للنظر في الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية 2022 ـ 2023.

واستعرضت الجلسة استعدادات وزارات التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشؤون الاجتماعية، والتشغيل والتكوين المهني، والصناعة والمناجم والطاقة، والتجارة وتنمية الصادرات، والنقل، والشؤون الدينية، والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.







وأكدت رئيسة الحكومة أهمية حسن استعداد مختلف الوزارات لهذا الحدث الوطني الهام وتوفير الحاجيات البيداغوجية واللوجستية والبشرية بما يتلاءم مع توازنات كل وزارة وبما يمكـّن من توفير ظروف مناسبة للتلاميذ والطلبة والمتكوّنين ويساعد على تحقيقهم للنتائج الأفمضل خلال مراحل دراستهم.

كما دعت رئيسة الحكومة الى ضرورة توفير مختلف مستلزمات العودة المدرسية من كراس مدرسي مدعم وكتب مدرسية ولوازم العودة مع الحرص على ضمان جودتها وبأسعار تراعي المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.



