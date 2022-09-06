انطلاق فعاليات "أولمبياد الألكسو" لتعزيز قدرات الطفل العربي في منهجيات البحث العلمي بمدينة الحمامات

انطلقت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بمدينة الحمامات الجنوبية، فعاليات الدورة الثانية من مسابقة "الأولمبياد لتعزيز قدرات الطفل العربي في منهجيات البحث العلمي"، التي تنظمها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" بالتعاون مع وزارة التربية.

ويشارك في هذه التظاهرة التي تتواصل إلى غاية يوم الخميس القادم حوالي 100 مشارك من خبراء وتلاميذ من 18 بلدا عربيا هي تونس والامارات والبحرين والأردن والجزائر والمغرب والسعودية والسودان والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر ولبنان والكويت وليبيا ومصر وموريتانيا واليمن.





واوضحت منسقة مشاريع بإدارة العلوم التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" إيلاف سلامة، في تصريح ل(وات)، أن هذا الأولمبياد يتمثل في مسابقة دورية تنظم مرة كل سنتين بإحدى الدول العربية حيث تم تنظيم الدورة الأولى بجمهورية مصر العربية سنة 2019 .

وأضافت أن الأولمبياد الذي يستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة من التلاميذ يرمي إلى مزيد دعم نشر ثقافة البحث العلمي والتشجيع على البحث والابتكار والعمل الجماعي منذ المراحل الأولى للتعليم

وأشارت إلى أن موضوع المسابقة خلال هذه الدورة يتمثل في "البحث العلمي والرقمنة" وسيتم خلال الاختتام توزيع ميداليات وجوائز تشجيعية للفرق الفائزة .



