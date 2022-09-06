ديوان التونسيين بالخارج والجمعية التونسية للإحاطة الاجتماعية يتفقان على صياغة برنامج مشترك لمرافقة المتقاعدين الذين اشتغلوا بإيطاليا لإعداد ملفات التقاعد

اتفق ديوان التونسيين بالخارج مع الجمعية التونسية للإحاطة الاجتماعية التي تعنى بمساعدة التونسيين المقيمين بإيطاليا وعائلاتهم للحصول على حقوقهم الإجتماعية، على صياغة برنامج مشترك بغرض مرافقة المتقاعدين الذين اشتغلوا بايطاليا في تكوين وإيداع ملفات التقاعد.





ويتضمن البرنامج، حسب ما نشره الديوان اليوم الثلاثاء بصفحته الرسمية على الفايسبوك، تنظيم دورات تكوينية لفائدة المندوبين الجهويين للديوان للتعهّد بقبول ومعالجة ومتابعة ملفات المتقاعدين التونسيين الذي اشتغلوا بإيطاليا.كما اتفقا على صياغة دليل إجراءات خاص بالمندوبين الجهويين يحدّد المراحل والإجراءات المتّبعة عند قبول ملفات المتقاعدين.وسيتم العمل على تنظيم أيام تحسيسية موجهة للمتقاعدين وللأسر المتبقية بتونس للتعرّف على مراحل تكوين ملف التقاعد وشروط قبوله وخاصة الاستظهار بما يثبت استكمال المدة الضرورية للانتفاع بجراية التقاعد بالإضافة إلى تنظيم أيام تحسيسية بالولايات ذات الكثافة المهجرية للجالية التونسية بإيطاليا والتي بها مكاتب الجمعية على غرار ولايات المهدية والقيروان وبنزرت.وينص البرنامج على التعريف بدور الجمعية في مرافقة المتقاعدين التونسيين المقيمين بإيطاليا باعتبار تموقعها كجمعية معتمدة ومرخص لها للنفاذ إلى بيانات وزارة العمل الإيطالية.وأكد الديوان متابعته بصفة حينيّة التطورات والظواهر الجديدة للهجرة على غرار تنامي الهجرة الدائرية التي تتسم بمرونة في تنقل الأشخاص للعمل في أماكن وبلدان عدة مما يستوجب المزيد من اليقظة حول احتساب مدة العمل والمساهمات الخاصة بالمتقاعدين التونسيين للحفاظ على حقوقهم.وتطرق الطرفان إلى تنويع البرامج وخاصة في مجال "جرايات المتقاعدين التونسيين بإيطاليا ومستحقات العائلات المتبقية في تونس والإلحاق العائلي" وذلك من خلال حل الإشكاليات المتعلقة بالمساهمات الإجتماعية المرتبطة بمنحة التقاعد بالنسبة للتونسيين الذين اشتغلوا بإيطاليا وببلدان أخرى