المنستير: ارتفاع مجموع وفيات فيروس "كورونا" إلى 1177 حالة وفاة بعد تسجيل وفاة إضافية بمعتمدية المكنين

سجلت الدائرة الصحية بالمكنين الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير حالة وفاء إضافية بفيروس "كورونا" المستجد مصرح بها بتاريخ 4 سبتمبر الجاري ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 1177 حالة وفاة، وفق الإدارة الجهوية للصحة .





وتطور مجموع الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد إلى 65 ألفا و922 إصابة منها إصابة إضافية بالدائرة الصحية بجمال بتاريخ 4 سبتمبر الجاري.وتراجع العدد الجملي للحالات النشطة إلى 100 حالة نشطة بتاريخ 4 سبتمبر منها 8 حالات مقيمة بالمستشفيات العمومية بالمنستير وقصر هلال والمكنين.وشهدت الجهة تراجعا ملحوظا في الإصابات الإضافية حيث سجلت خلال ال14 يوما الأخيرة مجموع 38 إصابة إضافية أي ما يعادل 6 إصابات لكلّ 100 ألف ساكن بولاية المنستير أي أنّها تصنف ذات مستوى اختطار "ضعيف."وعرفت حالات التعافي من فيروس "كورونا" المستجد بالجهة في الفترة من مارس 2020 الى 4 سبتمبر الجاري تطورا بلغ مجموعه 64 ألفا و645 حالة تعافي حسب ذات المصدر.