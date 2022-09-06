المنستير: ارتفاع مجموع وفيات فيروس "كورونا" إلى 1177 حالة وفاة بعد تسجيل وفاة إضافية بمعتمدية المكنين


Publié le Mardi 06 Septembre 2022 - 23:08 قراءة: 0 د, 43 ث
      
سجلت الدائرة الصحية بالمكنين الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير حالة وفاء إضافية بفيروس "كورونا" المستجد مصرح بها بتاريخ 4 سبتمبر الجاري ليرتفع مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 1177 حالة وفاة، وفق الإدارة الجهوية للصحة .


وتطور مجموع الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد إلى 65 ألفا و922 إصابة منها إصابة إضافية بالدائرة الصحية بجمال بتاريخ 4 سبتمبر الجاري.

وتراجع العدد الجملي للحالات النشطة إلى 100 حالة نشطة بتاريخ 4 سبتمبر منها 8 حالات مقيمة بالمستشفيات العمومية بالمنستير وقصر هلال والمكنين.


وشهدت الجهة تراجعا ملحوظا في الإصابات الإضافية حيث سجلت خلال ال14 يوما الأخيرة مجموع 38 إصابة إضافية أي ما يعادل 6 إصابات لكلّ 100 ألف ساكن بولاية المنستير أي أنّها تصنف ذات مستوى اختطار "ضعيف."

وعرفت حالات التعافي من فيروس "كورونا" المستجد بالجهة في الفترة من مارس 2020 الى 4 سبتمبر الجاري تطورا بلغ مجموعه 64 ألفا و645 حالة تعافي حسب ذات المصدر.

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