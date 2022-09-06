نجم المتلوي: انتداب الحارس بلال السويسي لموسم واحد


Publié le Mardi 06 Septembre 2022 - 19:36 قراءة: 0 د, 18 ث
      
اعلن نجم المتلوي اليوم الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي انتداب حارس المرمى المخضرم بلال السويسي لمدة مواسم واحد.
يذكر ان بلال السويسي (36 عاما) يحمل في جرابه عديد التجارب الكروية في تونس منها الترجي الرياضي والنادي القربي وشبيبة القيروان واتحاد بنقردان. كما سبق له خوض تجارب احترافية في المملكة العربية السعودية مع اندية الدرعية والعدالة والنهضة.

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