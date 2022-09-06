العلاقات التونسية الليبية والقضايا الإقليمية والدولية محور لقاء بين الجرندي والمنقوش في القاهرة


Publié le Mardi 06 Septembre 2022 - 17:05 قراءة: 0 د, 56 ث
      
أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته في أشغال الدورة 158 لمجلس وزراء خارجية الدول العربية المنعقدة بالقاهرة، لقاء مع وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش.


وأطلعت المسؤولة الليبية وزير الخارجية على آخر تطورات الوضع في بلادها، مثمنة وقوف تونس إلى جانب ليبيا ودعمها لحوار ليبي- ليبي يمكّن البلاد من استعادة استقرارها وعافيتها ويهيئها لبناء مؤسساتها الدائمة.، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.

من جهته، أكد الجرندي استعداد تونس الدائم للوقوف مع ليبيا ومساندتها حتى تستكمل مسارها السياسي وفقا لما يرتضيه الأشقاء الليبيون، مشددا على أنه لا بديل عن الحوار للخروج بحل تقبله جميع الأطراف، حتى تتمكن ليبيا من استعادة عافيتها وأمنها واستقرارها ودورها في المنطقة سياسيا واقتصاديا، بما يعود بالنفع على مختلف دول وشعوب المنطقة.


وجدد الوزيران التأكيد على متانة العلاقات الثنائية التونسية الليبية، وضرورة المضي قدما باتجاه دعمها وتطويرها خدمة لمصلحة البلدين، واستجابة للتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، التي تستدعي تضافر الجهود ومزيدا من التنسيق في الرؤى والمواقف.

كما تم خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن المسائل المدرجة على جدول أعمال الدورة، ومختلف القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المحكم في المواقف بشأنها.

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