سوسة: احياء الذكرى الثانية للعملية الإرهابية بمفترق القنطاوي باكودة وراح ضحيتها عون الحرس الوطني سامي مرابط

انتظم صباح اليوم الثلاثاء، موكب احياء الذكرى الثانية للعملية الإرهابية التي جدت بمفترق القنطاوي باكودة من ولاية سوسة، يوم 6 سبتمبر 2020 والتي وراح ضحيتها عون الحرس الوطني سامي مرابط وأصيب خلالها عون الحرس الثاني رامي الامام بجروح بليغة، وذلك بحضور زوجة الشهيد وابنائه





وشارك في هذه التظاهرة التضامنية، التي انتظمت بموقع العملية الإرهابية، والي سوسة نبيل الفرجاني وثلة من الإطارات والعناصر الأمنية.يذكر ان الوحدات الأمنية من مختلف الأسلاك قامت على اثر تعرض عوني الحرس الوطني صباح يوم الاحد 6 سبتمبر 2020 إلى عملية دهس من قبل 3 إرهابيين بواسطة سيارة على مستوى مفترق أكودة القنطاوي، بالقضاء على الإرهابيين الثلاثة بعد تبادل لاطلاق النار معهموقد اسفرت العملية الإرهابية عن استشهاد الوكيل سامي مرابط واصابة الوكيل رامي الإمام بجروح خطيرة تعافى منها بعد عدة أسابيع وعاد الى مباشرة عمله