قبلي: بلدية الفوار تواصل انجاز سلسلة من التدخلات للقضاء على النقاط السوداء ورفع الاتربة من الاحياء السكنية

قبلي، 06 سبتمبر (وات/مكتب قبلي) - تواصل بلدية الفوار انجاز برنامج متكامل للقضاء على النقاط السوداء المتاخمة للاحياء السكنية بكافة العمادات، وذلك بهدف المحافظة على نظافة المحيط وتوفير بيئة سليمة لعيش المواطنينواوضح رئيس بلدية الفوار محمد بن علي ل"وات" ان التدخلات التي شرعت البلدية في تنفيذها منذ الاسبوع الفارط انطلاقا من عمادة الفوار الشمالية ستمتد تباعا لبقية العمادات بمعدل اسبوع لكل عمادة تشمل رفع الفواضل المنزلية التي تم تكديسها بصفة عشوائية بالكثير من المناطق المتاخمة للمناطق السكنيةواضاف بن علي انه سيتم عقب تنفيذ هذا التدخل للقضاء على النقاط السوداء، الشروع مجددا في تنفيذ تدخلات لرفع الاتربة وفتح المسالك سواء المؤدية للاحياء السكنية او التي تعبرها مع فك العزلة على بعض المنازل التي بات اصحابها عاجزين عن مقاومة زحف الرمال التي احتلتها وذلك بمعدل شهر لكل عمادةواشار رئيس بلدية الفوار الى انه ورغم محدودية امكانيات البلدية من حيث الزاد البشري والمعدات الا انها تحرص وبالتعاون مع بعض الادارات الاخرى المعنية على تنفيذ سلسلة من التدخلات في مجال رفع الاتربة وفك العزلة عن الاحياء السكنية، واشار الى ان هذه الاشكالية تتطلب تنفيذ برنامج بيئي متكامل يشمل احداث مصدات غابية وواحية تساعد في الحد من هذه الظاهرة الناجمة عن طول فترات الرياح التي تعيشها الولايةودعا متساكني كافة التجمعات السكانية بمعتمدية الفوار الى المساهمة من جانبهم في الحد من ظاهرة التكديس العشوائي لفضلات المنازل والبناء وذلك للقضاء نهائيا على النقاط السوداء والمحافظة على بيئة سليمة للجميع، مشيرا الى ان البلدية ستقوم بتنفيذ عدد من الحملات التحسيسية بكافة العمادات لحث المواطنين على عدم الالقاء الفوضوي للفضلات قبل التوجه نحو الحل الردعي للحد من هذه الظاهرة من خلال توجيه الخطايا للمخالفين.