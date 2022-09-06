وزارة الاقتصاد والتخطيط تعلن عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الهيئة التونسية للاستثمار

أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط ، الثلاثاء، عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الهيئة التونسية للاستثمار الى حدود يوم 15 سبتمبر 2022.





ويتعين على المترشح الى المنصب، وفق بلاغ اصدرته وزارة المالية، ان يسهم في البحث عن الفرص المتاحة لانعاش الاستثمار الوطني ومهتم بمناخ الاعمال والتحديات الاقتصادية لتونس خاصة وان الهيئة تعد فضاء للمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وتطلب الوزارة من المترشح امتلاك معارف في مجال مناخ الاعمال ودور الهيئة الوطنية للاستثمار والقدرة على طرح افكار استراتيجية وتوفر قدرة على القيادة والاتصال واطلاع واسع على نظم التصرف.واحدثت الهيئة التونسية للاستثمار سنة 2017 في إطار تطبيق قانون الاستثمار على ان تقوم بتسهيل إجراءات المستثمرين التونسيين والأجانب بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التي تفوق قيمتها 15 مليون دينارا تونسيا والمشاريع ذات الأهمية الوطنية.وتعد الهيئة التونسية للاستثمار، المخاطب الوحيد للمستثمرين التونسيين والأجانب وتتعاون مع شركائها للقيام بدور محوري للمساهمة في إنجاز المشاريع الاستثمارية من خلال توفير المعلومات الضرورية وتسهيل الإجراءات وتقديم الإحاطة.