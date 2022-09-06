عروض موسيقية وندوات وورشات وإطلاق راديو واب في احتفالات المعهد العالي للموسيقى بتونس بالذكرى الأربعين لتأسيسه

يحتفل المعهد العالي للموسيقى بتونس خلال هذه السنة الجامعية بمرور أربعين سنة على تأسيسه (1982-2022).

وتم إعداد برنامج ثري يحتوي على مجموعة من التظاهرات الموسيقيّة والعلميّة والثقافية سيقع تقديمها بفضاء المعهد وبمركز الموسيقى العربية والمتوسّطية النجمة الزهراء وبمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة.



وأفاد مدير المعهد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنه استعدادا لهذه المناسبة التي ستنطلق فعالياتها خلال الأسابيع القادمة، كلّفت إدارة المعهد فريق تنظيم متكوّن من أساتذة وطلبة وإداريّين مهمتهم تحديد البرنامج النهائي للتظاهرة والتنسيق بين جميع فقرات.ووفق المصدر ذاته يتضمّن البرنامج سلسلة من العروض الموسيقية من إنتاجات طلبة المعهد سيتم عرضها بقصر النجمة الزهراء، وتربصات وورشات تكوينية موسيقية في العزف والغناء ستكون موجّهة إلى طلبة المعهد يؤمّنها موسيقيّون تونسيون وأجانب، وتُختَتم فعاليات الاحتفال بعرض موسيقيّ ضخم بقاعة الجهات بمدينة الثقافة يوم الجمعة 11 نوفمبر 2022.كما يشمل برنامج الاحتفال تنظيم محاضرات وندوات علمية تلخّص مسيرة المعهد العالي للموسيقى قديما وحديثا على المستوى البيداغوجي والعلمي والمؤسّساتي وستكون في شكل شهادات تتحدث عن الذاكرة والتاريخ للمعهد، ومعرض صور يُستحضر فيه تاريخ المعهد منذ تأسيسه، وإنتاج شريط وثائقيّ سيتمّ عرضه خلال الاحتفالات، كما سيتمّ إصدار كتيّب يعرّف بالمعهد، إلى جانب تدشين راديو واب مجهّز بأحدث المعدات السمعية البصرية.كما ستتم في هذه التظاهرة دعوة المتخرجين القدامى من المعهد من مغنين وعازفين ومدرّسين ممن عُرفوا بإشعاعهم على المستوى الوطني والدولي وسيقع الإعلان عن أسمائهم حال استكمال التنسيق معهم وفق مدير المعهد، الذي بين أنه "اعترافا بالجميل لكل من ساهموا في بعث المعهد والإشراف على تكوين طلبته على امتداد أربعين سنة"، سيتولى المعهد تكريم عدد من المديرين السابقين والأساتذة والعملة القدامى الذين ساهموا في تكوين الطلبة وصقل مواهبهم وبادروا بنقل تجربتهم ومعارفهم الموسيقية والبيداغوجية إلى أجيال عدة من طلبة تونسيين وأجانب.وأشار المصدر ذاته إلى أن مشروع المعهد بُعث سنة 1982 "على يدي الأستاذ محمود قطاط الذي تولّى إدارته بمساهمة ثلة من خيرة الأساتذة والموسيقيّين من تونس ومن دول عربية وغربية. وقد ظلّ المعهد تحت إشراف مزدوج بين وزارة الثقافة ووزارة التربية والعلوم إلى حدود سنة 1998 تاريخ صدور أمر يقضي بتحويل المعهد إلى إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".ويشتمل المعهد على قسمين هما قسم التكوين الموسيقي الأساسي وقسم العلوم الموسيقية والتكوين العام، ويؤمّن تكوينا يمتدّ من مرحلة الإجازة باتباع مسلكين اثنين وهما الموسيقى والعلوم الموسيقية والموسيقى والأداء، ثم الماجستير في اختصاصين أيضا هما ماجستير البحث في الموسيقى والعلوم الموسيقيّة وماجستير البحث في الموسيقى والأداء ليُختتم التكوين بمرحلة الدكتوراه في الموسيقى والعلوم الموسيقية.يتضمن المعهد هيكلا بحثيّا جامعيّا عنوانه "مخبر البحث في الثقافة والتكنولوجيات الحديثة والتنمية"، الذي يساهم منذ تأسيسه سنة 2005 في تطوير وإثراء مجال البحث العلمي في اختصاص العلوم الموسيقية من خلال تنظيم عدّة تظاهرات على مدار السنة، كما يساهم في التعريف بالكفاءات الجامعية التونسية في مجال العلوم الموسيقية من خلال تشجيعهم على البحث ونشر أعمالهم محليّا ودوليّا، علما أنه يتم سنويا نشر أعمال الندوات العلمية التي يقدمها المخبر في شكل إصدارات جماعية يقع من خلالها إثراء المكتبات المختصة في مختلف البلدان.ووفق مدير المؤسسة، يَعدّ المعهد حوالي 347 طالبا موزّعين على مختلف المستويات، ويبلغ عدد الأساتذة به حوالي 90 بين مدرسين قارين ومتعاقدين وعرضيين. ويعتبر المعهد العالي للموسيقى بتونس أوّل مؤسسة تعليم عال في اختصاص الموسيقى والعلوم الموسيقية في تونس وفي العالم العربي.