المهدية: وصول قافلة تحسيسية للتعريف بالبرنامج الوطني "رائدات"

استقبل أهالي منطقة الجوادة من ولاية المهدية، اليوم الثلاثاء، حافلة تنقل فريقا عن المندوبية الجهوية للمراة والأسرة والطفولة وكبار السن، للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات".





وأعطى والي المهدية إشارة انطلاق الحملة التحسيسية للبرنامج الوطني (رائدات) والذى يهدف الى استقطاب أكثر عدد ممكن من الراغبات في الانتفاع بالخدمات المتوفرة، حيث ستحط القافلة ايضا بالمدينة العتيقة أين ستوزع مطويات تعريفية بالبرنامج مع التحاور المباشر مع النساء، وفق ما بينه المندوب الجهوي للمراة مصطفى بوبكر في تصريح إعلامي.ولاحظ، بوبكر أن برنامج "رائدات" الذي أطلق يوم 8 مارس 2022 ويمتد تنفيذه إلى سنة 2026، يستهدف كل النساء ويصبو إلى دفع المبادرة خاصة لدى المرأة والفتاة المبتكرة في شتى القطاعات، وسيمكن من إحداث 3000 مشروع بمعدل 600 مشروع كل سنة باعتمادات تعادل 50 مليون دينار.وأوضح أن المندوبية وفرت مكتبا للتسجيل في البرنامج علاوة على منصة التسجيل الرقمية التي أعلنت عن انطلاقها رئيسة الحكومة يوم 10 أوت المنقضي، وبين ان أن شركاء التمويل (البنك التونسي للتضامن والبنك القومي الفلاحي وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة) سيوفرون تمويلا يتراوح بين الف و300 ألف دينار لهذه المشاريع.ويخصص "رائدات" امتيازات هامة لفائدة المشاريع الصغرى (أقل من 10 آلاف دينار) من بينها عدم إلزامية توفير التمويل الذاتي ودون توضيف فوائض بنكية عل المبالغ المقدمة، وتنتفع النساء الراغبات في الانتفاع بهذا البرنامج بالمرافقة والمتابعة من قبل مختصين قصد ضمان نجاح المشاريع ومردوديتها.وأكد بوبكر على ضرورة أن يتوفر في المترشحات شهادات تثبت كفاءاتهن المهنية (تكوين مهني) أو شهادات جامعية، مشيرا الى ان البرنامج سيدفع المشاريع ذات الخصوصية والتي تهم فئات محدودة من النساء في وضعيات اقتصادية واجتماعية هشة.