اضطراب وانقطاع الماء بمدينة جندوبة وأحوازها


Publié le Mardi 06 Septembre 2022 - 10:18 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تشهد مدينة جندوبة وأحوازها اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الساعة الواحدة من ليل الثلاثاء، نتيجة عطب مفاجئ طرأ على القناة الرئيسية للتوزيع المزودة لمدينة جندوبة على مستوى نهج ابن سينا (الطريق الوطنية 17 القديمة) خلال الليلة الفاصلة بين أمس الإثنين والثلاثاء
وأوضحت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ لها، أن استئناف التزويد بصفة طبيعية ابتداء من الساعة العاشرة ليلا من يوم الثلاثاء بعد استكمال أشغال الإصلاح

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