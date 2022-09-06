تيافو يهزم نادال في أكبر مفاجأة ببطولة أمريكا المفتوحة


Publié le Mardi 06 Septembre 2022 - 10:16 قراءة: 0 د, 41 ث
      
لعب الأمريكي فرنسيس تيافو مباراة عمره وهزم رفائيل نادال المصنف الثاني 6-4 و4-6 و6-4 و6-3 في الدور الرابع لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس يوم الاثنين.
وهذه أول خسارة لنادال هذا العام بالبطولات الأربع الكبرى.

وقال تيافو في مقابلة صحفية بالملعب "لا أعرف حتى ماذا أقول في هذه اللحظة، أنا أكثر من سعيد وعلى وشك البكاء".
وأضاف "لا يمكنني التصديق، هو بالتأكيد من أعظم اللاعبين في التاريخ، لعبت بأداء رائع اليوم لكن لا أعرف ماذا حدث حقا".
وبهذا الانتصار كسر تيافو سلسلة من 17 فوزا متتاليا لنادال بالبطولات الأربع الكبرى، وكان نادال يبلغ دور الثمانية على الأقل في هذه السلسلة.

وتوج اللاعب الإسباني، الذي كان يطمح لتعزيز رقمه القياسي وحصد لقبه 23 بالبطولات الأربع الكبرى، في أستراليا وفرنسا المفتوحة قبل الانسحاب من قبل نهائي ويمبلدون بسبب إصابة بالبطن.
ويلتقي تيافو في دور الثمانية مع الروسي أندريه روبليف.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 252526



En continu...

Toutes les news...
الثلاثاء 06 سبتمبر 2022 | 9 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:11 18:43 15:54 12:25 05:54 04:25
Babnet
35°
 Babnet Babnet % 49 :الرطــوبة
تونــس Babnet
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
36°-2738°-2841°-3034°-2834°-27
  • Avoirs en devises
    24173,9

  • (5 sept)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 3,21229 DT        1$ =3,21557 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 sept)   1102,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

   