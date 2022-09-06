تيافو يهزم نادال في أكبر مفاجأة ببطولة أمريكا المفتوحة

لعب الأمريكي فرنسيس تيافو مباراة عمره وهزم رفائيل نادال المصنف الثاني 6-4 و4-6 و6-4 و6-3 في الدور الرابع لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس يوم الاثنين.

وهذه أول خسارة لنادال هذا العام بالبطولات الأربع الكبرى.



وقال تيافو في مقابلة صحفية بالملعب "لا أعرف حتى ماذا أقول في هذه اللحظة، أنا أكثر من سعيد وعلى وشك البكاء".وأضاف "لا يمكنني التصديق، هو بالتأكيد من أعظم اللاعبين في التاريخ، لعبت بأداء رائع اليوم لكن لا أعرف ماذا حدث حقا".وبهذا الانتصار كسر تيافو سلسلة من 17 فوزا متتاليا لنادال بالبطولات الأربع الكبرى، وكان نادال يبلغ دور الثمانية على الأقل في هذه السلسلة.وتوج اللاعب الإسباني، الذي كان يطمح لتعزيز رقمه القياسي وحصد لقبه 23 بالبطولات الأربع الكبرى، في أستراليا وفرنسا المفتوحة قبل الانسحاب من قبل نهائي ويمبلدون بسبب إصابة بالبطن.ويلتقي تيافو في دور الثمانية مع الروسي أندريه روبليف.