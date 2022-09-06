الجرندي يبحث مع نظيره المصري جدول اعمال مجلس وزراء الخارجية العرب و التعاون الثنائي

التقى وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الاثنين في القاهرة مع نظيره المصري سامح شكري، وذلك في إطار المشاركة في أشغال الدورة العادية (158) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي ستنتظم غدا الثلاثاء.





ووفق بلاغ اعلامي لوزارة الخارجية استعرض الجانبان النقاط المدرجة على جدول أعمال مجلس وزراء الخارجية، وسبل دفع العمل العربي المشترك بما يتلاءم والمتغيرات الدولية التي تستدعي مزيدا من التضامن والتآزر وتطوير منظمة العمل المشترك.وأكد الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور الثنائي في أفق الاستحقاقات الإقليمية والدولية القادمة وذلك لما فيه مصلحة البلديْن الشقيقيْن والمنطقة ككل.وكان اللقاء مناسبة أكّد خلالها الوزيران أيضا "الحرص على مزيد تدعيم التعاون الثنائي تكريسا للإرادة المشتركة لقائديْ البلديْن الشقيقيْن في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أرفع المراتب". وشدّد الجرندي وشكري في هذا الصدد على أهمية المتابعة الدورية لما أفضت إليه الدورة (17) للّجنة العليا المشتركة، التي انتظمت بتونس يوْميْ 12 و 13 ماي الماضي، في مختلف المجالات.ومن المنتظر ان يبحث وزراء الخارجية العرب في اجدتماع يوم غد قضايا المنطقة في ظلّ التطورات العالمية الراهنة، بما في ذلك الأمن الغذائي والأمن الطاقي إضافة إلى تطورات مختلف القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والنّظر في سبل تعزيز العمل العربيّ المشترك وإصلاح منظومته بما يتلاءم والتحديات الراهنة إضافة إلى علاقات التعاون التّي تربط الدول العربية بالتجمعات والمنظمات الإقليمية والدولية.كما سيمثل هذا الاجتماع مناسبة للتشاور وإحكام التنسيق بشأن الإعداد لمختلف الاستحقاقات العربية المُقبلة لاسيّما على مستوى القمّة.