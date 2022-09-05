الوضع العام في البلاد وتزويد الاسواق ابرز محاور لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة

مثل الوضع العام في البلاد وتزويد الاسواق ابرز محاور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء يوم الاثنين بقصر قرطاج، لرئيسة الحكومة ، نجلاء بودن رمضان.





وذكر بلاغ اعلامي أنه تم التركيز خلال هذا اللقاء خاصة على المسائل المتصلة بتزويد السوق بالمواد الأساسية ومزيد بذل الجهود لمقاومة مظاهر الاحتكار والترفيع في الأسعار.وتطرّق اللقاء، أيضا، إلى مشاريع المراسيم والأوامر التي تم التداول فيها في مجلس الوزراء.كما تمّ التركيز على قضايا الفساد المستشري في عدد من القطاعات، وعلى ضرورة بداية العمل بالصلح الجزائي وفق النصّ الذي نظّمه.وكان مجلس الوزراء قد نظر في 20 مارس 2022 في نص مرسوم خاص بالصلح الجزائي صدرت تفاصيله ومراحل الاستفادة منه في المرسوم الرئاسي عدد 13 الصادر بالرائد الرسمي عدد 30 لسنة 2022 والذي تضمن 50 فصلا .