التعاون في مجال حماية الحدود والامن والحماية المدنية محور لقاء وزير الداخلية بكاتب الدولة البرلماني بوزارة الداخلية والأقاليم الالمانية

استقبل وزير الدّاخليّة، توفيق شرف الدين، اليوم الاثنين، بمقرّ الوزارة كاتب الدولة البرلماني بوزارة الداخلية والأقاليم الألمانية "، جوهان ساتهوف وتمحور اللقاء حول علاقات الشراكة بين البلدين في كافة الميادين وسبل مزيد دعمها خاصّة في مجال الأمن وحماية الحدود والهجرة غير النظامية،وفق ما جاء في بلاغ اعلامي.







ومن المسائل التي تم بحثها خلال اللقاء أيضا التعاون مع كلّ من الديوان الفدرالي للشرطة العدلية الألمانية،والشرطة الفدرالية الألمانية، والوحدة المختصة الالمانية والتعاون في مجال التنقل والتصرّف التوافقي للهجرة والعودة الطوعية. وكان اللقاء مناسبة لتثمين نجاح التمرين المشترك بين الديوان الوطني للحماية المدنية وكلّ من المكتب الفدرالي الألماني للحماية والمساعدة إبان الكوارث والوكالة الألمانية للنجدة الفنية والذي تم تحت عنوان "مجابهة الفيضانات بمعتمدية الجديدة من ولاية منوبة"، حيث نوّه الوفد الألماني بالخبرة والحرفية التي اكتسبها أعوان الحماية المدنية في المجال.



وحضر لقاء وزير الداخليو وكاتب الدولة الالماني القائمة بأعمال السفارة الألمانية بتونس والوفد المرافق الذي يضمّ بالخصوص كلاّ من رئيس المكتب الفدرالي الألماني للحماية والمساعدة إبان الكوارث BBK ورئيس الوكالة الألمانية للنجدة الفنية THW.



