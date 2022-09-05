تنس الطاولة/ بطولة إفريقيا / ميدالية برنزية للمنتخب التونسي (ذكور)

تحصل المنتخب التونسي لكرة الطاولة ''رجال '' اليوم بالجزائر على الميدالية البرنزية بعد ان تفوق على منتخب كوت ديفوار (3-0) في مباراة من اجل المركز الثالث ضمن بطولة إفريقيا للعبة (صنف الأكابر) .

وانهى منتخب كوتديفوار البطولة رابعا.





وكان المنتخب التونسي انهزم امام نظيره الجزائري في لقاء نصف النهائي بنتيجة 3-0.وتكون الفريق الوطني الجزائري من سامي خروف ومهدي بولوسة والعربي بورياح فيما ضم نظيره التونسي اللاعبين عمر عموس وعامر حبيب وأسيد وسيم.



و تحصل المنتخب المغربي على المرتبة الخامسة عقب فوزه 3-1 على منتخب جنوب افريقيا السادس



. أما المرتبة السابعة فكانت من نصيب أنغولا التي فازت على الكاميرون (3-2),

بينما اكتفى منتخب موريتانيا بالمرتبة التاسعة دون خوض اللقاء الترتيبي.



وكان المنتخب التونسي انهزم امام نظيره الجزائري في لقاء نصف النهائي بنتيجة 3-0.وتكون الفريق الوطني الجزائري من سامي خروف ومهدي بولوسة والعربي بورياح فيما ضم نظيره التونسي اللاعبين عمر عموس وعامر حبيب وأسيد وسيم.و تحصل المنتخب المغربي على المرتبة الخامسة عقب فوزه 3-1 على منتخب جنوب افريقيا السادس. أما المرتبة السابعة فكانت من نصيب أنغولا التي فازت على الكاميرون (3-2),بينما اكتفى منتخب موريتانيا بالمرتبة التاسعة دون خوض اللقاء الترتيبي.