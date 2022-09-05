تنس الطاولة/ بطولة إفريقيا / ميدالية برنزية للمنتخب التونسي (ذكور)


Publié le Lundi 05 Septembre 2022 - 20:17 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تحصل المنتخب التونسي لكرة الطاولة ''رجال '' اليوم بالجزائر على الميدالية البرنزية بعد ان تفوق على منتخب كوت ديفوار (3-0) في مباراة من اجل المركز الثالث ضمن بطولة إفريقيا للعبة (صنف الأكابر) .
وانهى منتخب كوتديفوار البطولة رابعا.

وكان المنتخب التونسي انهزم امام نظيره الجزائري في لقاء نصف النهائي بنتيجة 3-0.وتكون الفريق الوطني الجزائري من سامي خروف ومهدي بولوسة والعربي بورياح فيما ضم نظيره التونسي اللاعبين عمر عموس وعامر حبيب وأسيد وسيم.

و تحصل المنتخب المغربي على المرتبة الخامسة عقب فوزه 3-1 على منتخب جنوب افريقيا السادس

. أما المرتبة السابعة فكانت من نصيب أنغولا التي فازت على الكاميرون (3-2),
بينما اكتفى منتخب موريتانيا بالمرتبة التاسعة دون خوض اللقاء الترتيبي.

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