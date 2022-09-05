الجرندي يشارك في أشغال مجلس وزراء الخارجية العرب

يُشارك عثُمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في أشغال الدّورة العادية (158) لمجلس وزراء الخارجية العرب، المقرر عقده بمقرّ جامعة الدّول العربية غدا الثلاثاء .







وسيتمّ، خلال هذه الدّورة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بحث أبرز قضايا المنطقة العربية في ظلّ التطورات العالمية الراهنة، بما في ذلك الأمن الغذائي والأمن الطاقي للدول العربية إضافة إلى تطورات مختلف القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والنّظر في سبل تعزيز العمل العربيّ المشترك وإصلاح منظومته بما يتلاءم والتحديات الراهنة إضافة إلى علاقات التعاون التّي تربط الدول العربية بالتجمعات والمنظمات الإقليمية والدولية.



كما سيمثل هذا الاجتماع مناسبة للتشاور وإحكام التنسيق بشأن الإعداد لمختلف الاستحقاقات العربية المُقبلة لاسيّما على مستوى القمّة.



