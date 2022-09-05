نهائي كاس تونس: 30 الف تذكرة للبيع مناصفة بين جماهير فريقي النادي الصفاقسي ومستقبل المرسى


Publié le Lundi 05 Septembre 2022 - 19:46 قراءة: 0 د, 44 ث
      
تقرر طرح 30 الف تذكرة للبيع,بمناسبة لقاء الدور النهائي لكاس تونس لكرة القدم (موسم 2021-2022 - نسخة فرحات حشاد) و الذي سيدور يوم السبت 10 سبتمبر الجاري انطلاقا من الساعة السادسة مساء (س 18) بملعب المرحوم حمادي العقربي برادس.وستتوزع التذاكر مناصفة بين جماهير طرفي الدور النهائي مستقبل المرسى و النادي الصفاقسي.



واوضحت الجامعة التونسية لكرة القدم انه تقرر اثر الاجتماع التنسيقي المنعقد مساء اليوم الاثنين بمقر وزارة الداخلية اتخاذ جملة من الاجراءات التنظيمية اهمها :
-ستغلق جميع ابواب ملعب حمادي العقربي برادس ساعة قبل انطلاق المقابلة ، أي على الساعة 17 .


- سيكون جلوس جماهير النادي الرياضي الصفاقسي على يمين المنصة الشرفية ، وجلوس جماهير المستقبل الرياضي بالمرسى على يسارها .
يذكر ان النادي الصفاقسي قد تاهل الى الدور النهائي لكاس تونس اثر فوزه على النادي الافريقي 2-1 (بعد تمديد الوقت) فيما ترشح مستقبل المرسى الى النهائي بعد انتصاره على اتحاد بن قردان (1-صفر).

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