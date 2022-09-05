زغوان: جلسة عمل لتنظيم قطاع النقل وسبل معالجة الإشكاليات المطروحة

خصصت جلست العمل التي انعقدت اليوم الاثنين بمقر الولاية بإشراف والي الجهة محمد العش وحضور ممثلي القطاع والهياكل المتدخلة سير خدمات النقل بولاية زغوان ولتدارس مختلف الإشكاليات التي طرحها المهنيون والمتعلقة خاصة بغياب محطات النقل والتداخل بين قطاع النقل العمومي المنتظم والنقل غير المنتظم وكيفية تنظيمهما بصورة تحد من الاكتظاظ الكبير لوسائل النقل داخل المحطة الواحدة ، ومن الخلافات اليومية بين المهنيين جراء هذا التداخل حسب ذكرهم.







وفي انتظار صدور قرارات وزارة النقل المتعلقة بتغيير رخص النقل الريفي واللواج داخل تراب الولاية ، برخص تاكسي جماعي بعد أن أصبحت كامل ولاية زغوان دائرة حضرية في قطاع النقل وإعادة تنظيم قطاع النقل على ضوء هذه القرارات ، فقد دعا الوالي كافة مهنيي القطاع غير المنتظم إلى الاتفاق حول خطوط العمل بصفة مؤقتة لتأمين حسن الخدمات للمسافرين.



وأفاد رئيس بلدية زغوان طارق الزوقاري من جهته أن الدراسة المتعلقة بتهيئة محطة النقل بزغوان بلغت مرحلتها الأخيرة بعد استيفاء كافة الإجراءات المتعلقة بملكية الأرض المقامة عليها المحطة الحالية لافتا إلى أن أشغال التهيئة ستنطلق بداية السنة القادمة بكلفة حددت بحوالي 900 ألف دينار.



