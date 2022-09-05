سعيّد: سيتمّ وضع مشروع نصّ إنتخابي جديد مع اعتبار مقترحات داعمي 25 جويلية عكس الذين يُظهرون ما لا يبطنون


Publié le Lundi 05 Septembre 2022 - 19:35 قراءة: 0 د, 28 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022 بقصر قرطاج، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.
وتناول اللقاء استعدادات الهيئة لموعد 17 ديسمبر تاريخ انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.

وقد أكّد رئيس الجمهورية أنه سيتمّ وضع مشروع نصّ جديد مع اعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدّم بها الذين دعّموا المسار الإصلاحي ليوم 25 جويلية وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد، عكس الذين يظهرون ما لا يبطنون وتسلّلوا بإسم هذا المسار دون أن تكون لهم أي علاقة به، وذلك حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.


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