تراجع أسعار القمح اللين والصلب بالسوق العالمية خلال أوت 2022

تراجع معدل سعر القمح الصلب على مستوى السوق العالمية للحبوب خلال شهر أوت 2022 الى حدود 490 دولار/طن مما شكل تقلصا بــ15 بالمائة مقارنة بأسعار شهر جويلية 2022 و 18 بالمائة مقارنة بأسعار أوت 2021.





وبلغ معدل سعر القمح اللين الأوروبي، وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة، على مستوى السوق العالمية 345 دولار/طن في أوت 2022 مما شكل تراجعا 4 بالمائة من أسعار جويلية 2022 وأعلى بـ 17 بالمائة مما كان عليه خلال أوت 2021.وبلغ معدل سعر الشعير الأوروبي في حدود 303 دولار/ طن يقارب سعره في جويلية 2022 ومسجلا ارتفاعا بـ 10 بالمائة عن سعره في أوت 2021.وجابهت تونس خلال شهر جويلية ، ارتفاعا في أسعار توريد الحبوب بنسبة 7ر48 بالمائة علما وأن أسعار توريد القمح الصلب ارتفعت بنحو 2ر90 بالمائة والقمح اللين بنسبة 3ر44 بالمائة و1ر58 بالمائة للشعير وقد دفعت تونس اكثر من 2600 مليون لتوفير هذه المواد.