تجارة إلكترونية: "دي بي ورلد" تُعلن عن إطلاق منصّتها للتجارة الإلكترونية في تونس

أعلنت "دي بي ورلد" الشركة العالمية الرائدة في مجال الحلول اللوجستية وتسهيل التجارة، الإثنين، عن إطلاق منصتها للتجارة الإلكترونية "Duby.com " في تونس.





وتعد "Duby.com " منصّة رقمية متكاملة مخصصة للتجارة بالجملة على المستوى العالمي، كما توفر خدمة البيع بالجملة على الأنترنات والحلول اللوجستية من البداية إلى النهاية.وفي السياق ذاته، أوضح المدير التنفيذي للعمليات في " دي بي ورلد"، محمود البستاكي، خلال لقاء، عقد بالمناسبة في تونس، " أنه تم اختيار تونس نظرا لموقعها الجغرافي وعلاقاتها مع الدول الإفريقية".وأضاف المسؤول، " أن هذه المنصّة الجديدة ستمكن المؤسّسات التونسيّة من تطوير والوصول إلى أسواق التوريد لأنواع عديدة من الموّاد كما ستكون لديها إمكانية استيراد المواد الخام بأسعار تنافسية".وتابع، موضحا، " بالنسبة للبلدان الإفريقية، تمكن هذه المنصة من مواجهة بعض التحديات، التي تعترض طريق نمو التجارة الإكترونية في إفريقيا، وهي القارّة، التّي لديها القدرة على أن تصبح أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، من خلال توفير معاملات مالية آمنة وفعّالة وموثوق بها".كما لفت البستاكي، إلى أن منصة دي بي ورلد" تستجيب لاحتياجات الشركات التجارية، الراغبة في كسب الأسواق الإفريقية وغيرها من خلال توفير أساليب جديدة للتجارة والتنمية".وقال المتحدث ذاته، " إن هذه المنصة توفر للشركات الكبيرة والصغيرة، فرصة فريدة للتواصل مع الأسواق الإقليمية والدولية مع ضمان تسليم البضائع بأمان وبشكل موثوق في الوقت المحدد".