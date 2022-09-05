توزر: المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية تحي الذكرى الثانية لوفاة الفنان الشعبي محمود العرفاوي

تحيي المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتوزر يومي 5 و6 سبتمبر الحالي الذكرى الثانية لوفاة الفنان الشعبي أصيل الجهة محمود العرفاوي وذلك بمشاركة عائلته وأصدقائه، من خلال برنامج متنوع انطلق بمعرض صور ووثائق وعرض فيلم وثائقي حول مسيرة المرحوم. ودار إثر ذلك لقاء حواري حول حياة ومسيرة هذا الفنان وشهادات من أسرته وأصدقائه.

ويتضمن برنامج الذكرى في يومه الثاني الانتقال الى قرية بوهلال من معتمدية دقاش مسقط رأس الفنان وتلاوة الفاتحة، كما سيقع تركيز مجموعة من المعارض متمثلة في معرض صور ومعرض وثائقي ليتم في اختتام التظاهرة تنظيم حفل موسيقي يحييه فانون شعبيون من الجهة.





ومثلت المناسبة بحسب نصر الدين الشابي، عن المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، فرصة للتعرف أكثر على هذه الشخصية الفنية التي غنت أنماطا موسيقية متنوعة فإلى جانب طابعه الشعبي الخاص بجهة الجريد غنى محمود العرفاوي الموسيقى الصوفية والقدود الحلبية وكانت له مساهمة في التعريف بتراث جهة الجريد الموسيقي وقدمه بشكل فني أعجب الجمهور.

ويسعى عدد من أصدقاء الفقيد الى إحياء النمط الموسيقي الذي عرف به محمود العرفاوي عبر بعث تظاهرة فنية تعنى بهذا النمط الموسيقي وتكون مناسبة لاحتضان والتعريف بمواهب فنية تغني نفس النمط بحسب عبد الحميد تواتي أحد أصدقاء الفنان، وإعادة إحياء أغانيه من فنانين شبان.

واعتبر أن محمود العرفاوي يمثل نمطا موسيقيا خاصا بجهة الجريد تميز بالخصوص بطرافة الكلمات وبقوة الصوت، كما أشار إلى ما كان يتميز به المرحوم من علاقات في الوسط الفني مكنته من المشاركة في أعمال فنية وطنية متمثلة في مسرحيات غنائية منها عرض الجازية الهلالية للمسرحي رجاء فرحات الى جانب مشاركته في عرض عطر 24 لمحمد علي كمون.



