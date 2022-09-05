المنستير: إحياء ذكرى 5 سبتمبر 1934 بالمكنين

انتظم اليوم الاثنين موكب رسمي لاحياء ذكرى 5 سبتمبر 1934 نظمته بلدية ومعتمدية المكنين بمشاركة المجتمع المدني وفوج الكشافة التونسية بالمكنين.







ووضع والي المنستير منذر بن السيك، بالمناسبة، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء 5 سبتمبر 1934 ثم على اضرحتهم بروضة الشهداء مع تلاوة فاتحة الكتاب على أرواحهم الطاهرة، وأكد بالمناسبة أهمية الاعتراف بالجميل لشهداء الوطن الذين قاوموا المستعمر بالرغم من تفاوت موازين القوى، وضرورة استخلاص العبر والحفاظ على الأمانة ومواصلة المشوار لخدمة الدولة الوطنية ورفع راية الوطن عاليا وحماية حوزته.



وكان والي المنستير التقى بالمناسبة بعائلة شهيد الوطن سامي المرابط الذي استشهد بتاريخ 6 سبتمبر 2020 خلال عملية إرهابية غادرة بولاية سوسة.



