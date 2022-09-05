شركة PostScriptum الأمريكية مهتمة بالإستثمار في الطاقات المتجددة بتونس

إلتقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد صباح اليوم ب Mark Crandall رئيس شركة PostScriptum الأمريكية المتخصصة في الطاقات المتجددة والنظيفة مرفوقا ب Youssef Takki Chebihi المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفرقيا اللذان يزوران تونس في إطار إستعدادات الشركة للإنطلاق في بعث مشروع في المجال المذكور.
و قدم Mark Crandall بالمناسبة ،فكرة حول نشاط الشركة و الخبرة التي إكتسبتها في مجال الطاقات النظيفة من ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح و الهيدروجين الأخضر في إنتاج الكهرباء خاصة ، مستعرضا أحدث التقنيات و التكنولوجيات المعتمدة في عمل الشركة .
و قدم Mark Crandall بالمناسبة ،فكرة حول نشاط الشركة و الخبرة التي إكتسبتها في مجال الطاقات النظيفة من ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح و الهيدروجين الأخضر في إنتاج الكهرباء خاصة ، مستعرضا أحدث التقنيات و التكنولوجيات المعتمدة في عمل الشركة .
كما أعرب Crandall عن إهتمام مؤسسته بالإستثمار في تونس من خلال إنشاء محطة كبري لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية و من طاقة الرياح وكذلك من الهيدروجين الأخضر للإستهلاك المحلي و للتصدير نحو البلدان المجاورة وأروبا ، مشيرا أن الشركة الآن في مرحلة تحديد المواقع التي ستكون بالجنوب التونسي إلى جانب الحاجيات الهندسية واللوجستية الضرورية لاسيما على مستوي إمكانيات الربط الداخلي والخارجي .
من جانبه بيّن سمير سعيّد أن الإقتصاد الأخضر والتوجه التدريجي نحوالطاقات البديلة والنظيفة لا سيما الطاقة الشمسية و الهيدروجين الأخضر ، تحتل الأولوية في برامج وسياسات الحكومة التنموية و هو توجه يمثل أبرز عناصر الرؤية الاستراتيجية لتونس في افق سنة 2035 ، مؤكدا على اهمية هذا التوجه بالنسبة لتونس بإعتبار تأثيراته الإيجابية على الإقتصاد الوطني و على المحافظة على البيئة .
و أكد الوزير في هذا السياق على إستعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالإستثمار لتوفير المرافقة الضرورية والدعم اللازم في مختلف مراحل إنجاز المشروع حتي يتم الإنطلاق في تجسيمه في أفضل الظروف والأجال .
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