شركة PostScriptum الأمريكية مهتمة بالإستثمار في الطاقات المتجددة بتونس

إلتقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد صباح اليوم ب Mark Crandall رئيس شركة PostScriptum الأمريكية المتخصصة في الطاقات المتجددة والنظيفة مرفوقا ب Youssef Takki Chebihi المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفرقيا اللذان يزوران تونس في إطار إستعدادات الشركة للإنطلاق في بعث مشروع في المجال المذكور.

و قدم Mark Crandall بالمناسبة ،فكرة حول نشاط الشركة و الخبرة التي إكتسبتها في مجال الطاقات النظيفة من ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح و الهيدروجين الأخضر في إنتاج الكهرباء خاصة ، مستعرضا أحدث التقنيات و التكنولوجيات المعتمدة في عمل الشركة .



كما أعرب Crandall عن إهتمام مؤسسته بالإستثمار في تونس من خلال إنشاء محطة كبري لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية و من طاقة الرياح وكذلك من الهيدروجين الأخضر للإستهلاك المحلي و للتصدير نحو البلدان المجاورة وأروبا ، مشيرا أن الشركة الآن في مرحلة تحديد المواقع التي ستكون بالجنوب التونسي إلى جانب الحاجيات الهندسية واللوجستية الضرورية لاسيما على مستوي إمكانيات الربط الداخلي والخارجي .من جانبه بيّن سمير سعيّد أن الإقتصاد الأخضر والتوجه التدريجي نحوالطاقات البديلة والنظيفة لا سيما الطاقة الشمسية و الهيدروجين الأخضر ، تحتل الأولوية في برامج وسياسات الحكومة التنموية و هو توجه يمثل أبرز عناصر الرؤية الاستراتيجية لتونس في افق سنة 2035 ، مؤكدا على اهمية هذا التوجه بالنسبة لتونس بإعتبار تأثيراته الإيجابية على الإقتصاد الوطني و على المحافظة على البيئة .و أكد الوزير في هذا السياق على إستعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالإستثمار لتوفير المرافقة الضرورية والدعم اللازم في مختلف مراحل إنجاز المشروع حتي يتم الإنطلاق في تجسيمه في أفضل الظروف والأجال .