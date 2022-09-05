المساحات التجارة الكبرى تبيع للعموم مجموعة متنوعة من اللوازم المدرسية بسعر التكلفة ما بين 5 و 26 سبتمبر 2022 ت


Publié le Lundi 05 Septembre 2022 - 15:35 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أعلنت المساحات التجارية الكبرى بمختلف علاماتها انها قررت تخفيض أسعار مجموعة متنوعة من اللوازم المدرسية وبيعها للعموم بسعر التكلفة وبدون هامش ربح وذلك خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 26 سبتمبر 2022.


وبينت الوزارة ان هذه الخطوة تاتي للحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطنين في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها تونس لا سيما بمناسبة قرب العودة المدرسية وبالتنسيق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات.

وكانت وزارة التجارة اكدت يوم 4 سبتمبر2022 أن مصالحها المركزية والجهوية تعمل على التنسيق مع المهنيين في قطاع توزيع المواد المكتبية واللوازم المدرسية لإقرار تخفيضات استثنائية في الأسعار خلال فترة العودة المدرسية والجامعية 2022 - 2023.



ولفتت الوزارة الى توفر جميع المواد مع تنوع الأسعار حسب الأصناف والجودة وفضاءات العرض، مشجعة على الإقبال على المنتوج الوطني المتوفر بأسعار وجودة مقبولة.

ودعت الوزارة إلى ضرورة ترشيد الشراءات حسب الحاجيات الفعلية والقدرة الشرائية وتوزيعها على مدار الموسم الدراسي، والتبليغ على الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار عبر الرقم الأخضر 80100191.

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