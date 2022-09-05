خريجو الجامعات المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم يطالبون بمقابلة رئيس الجمهورية ويدعون إلى وقفة احتجاجية للمطالبة بإصدار مرسوم رئاسي استثنائي

طالبت الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم بتنظيم مقابلة مباشرة مع رئيس الجمهورية داعية إلى وقفة احتجاجية يوم الخميس 8 سبتمبر الجاري، للمطالبة بإصدار مرسوم رئاسي استثنائي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية العمر والاختصاص

كما طالبت الجمعية، في بيان لها، اليوم الاثنين، بإحداث منصة إلكترونية يرتب فيها المعطلون عن العمل من هذه الفئة ترتيبا تفاضليا على مقياسي سنة التخرج و سن المتخرج مع تسقيف زمني للشروع في انتدابات وفق مرسوم رئاسي استثنائي يصدر في الغرض ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية العمر والاختصاص.





وأشار البيان إلى أن الجمعية بادرت بالمطالبة ببديل منصف بعد الإعلان عن عدم تطبيق القانون عدد 38 لسنة 2020 مؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي، منها الدعوة إلى ضرورة فتح قناة حوار مع السلطة للمطالبة بالبديل وخوض أشكال احتجاجية لايصال صوتها.

ودعت الهيئات والمنظمات الحقوقية ومجمل الرأي العام الوقوف إلى صف المعطلين في سبيل تحقيق حلم عشرات الآلاف ممن طالت بطالتهم، في العمل والعيش بكرامة.



