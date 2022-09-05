قوافل قفصة يتعاقد مع اللاعبين نسيم خذر و هيثم المحمدي ويجدد عقد الحارس أسامة صدوقة


Publié le Lundi 05 Septembre 2022 - 14:25 قراءة: 0 د, 14 ث
      
أعلن قوافل قفصة التعاقد مع المدافع نسيم خذر قادما من النجم الساحلي، في اطار اعارة.
كما أكد القوافل على صفحته الرسمية، في ذات الصدد، تجديد عقد الحارس أسامة صدوقة لمدة موسم اضافي، وعودة اللاعب وابن النادي هيثم المحمدي بعد ارتباطه رسميا مع القوافل لمدة موسم قابل للتجديد.

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