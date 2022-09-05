وحدات الحرس تنقذ 161 مهاجرا غير نظامي من الغرق

أنقذت وحدات من الحرس البحري بالوسط والساحل والجنوب، ليلة البارحة، 161 مهاجرا غير نظامي من الغرق وأحبطت ثماني عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، وفق ما أكده المتحدث باسم الحرس الوطني اليوم الإثنين.

وأضاف ذات المصدر، في بلاغ، أن 134 من بين هؤلاء المهاجرين يحملون جنسيات بلدان إفريقية مختلفة.





وأفاد أيضا بأن وحدات الحرس بنايل والمهدية ضبطت، الأحد، عشرة أشخاص كانوا بصدد التحضير للقيام بعمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة.





