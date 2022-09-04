بطولة افريقيا للامم للاصاغر للكرة الطائرة - المنتخب التونسي يحقق فوزه الثاني على التوالي

حقق المنتخب التونسي للكرة الطائرة للاصاغر فوزه الثاني على التوالي ببطولة افريقيا للامم التي تحتضنها مدينة الجديدة المغربية بتغلبه يوم الاحد على نظيره السوداني 3-صفر (20/25 و23/25 و20/25) في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية (الدور الاول).
ولحساب المجموعة ذاتها، فاز المنتخب النيجيري على نظيره الكاميروني 3-1.
وفي ما يلي النتائج :
المجموعة الالى :
فوز مصرعلى ليبيا 0/3 (29/31-17/25-17/25)
فوز الجزائر على المغرب 2/3 (25/23-25/19-17/25-13/25-9/15)
الترتيب
1-مصر 6 2
2-المغرب 4 2
3- الجزائر 2 2
4- ليبيا 0 2
المجموعة الثانية
فوز نيجيريا على الكاميرون 1/3 (24/26-27/25-15/25-22/25)
فوز تونس على السودان 0/3 (20/25-23/25-20/25)
الترتيب
1- تونس 6 2
- نيجيريا 6 2
3- الكامرون 0 2
- السودان 0 2
بقية برنامج الدور الاول للبطولة :
الاثنين 5 سبتمبر 2022
المجموعة الاولى
-10.00- ليبيا - الجزائر
-16.00-المغرب - مصر
المجموعة الثانية
-12.00- الكامرون - السودان
-14.00-تونس - نيجيريا
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