بطولة افريقيا للامم للاصاغر للكرة الطائرة - المنتخب التونسي يحقق فوزه الثاني على التوالي


Publié le Dimanche 04 Septembre 2022 - 22:15 قراءة: 0 د, 42 ث
      
حقق المنتخب التونسي للكرة الطائرة للاصاغر فوزه الثاني على التوالي ببطولة افريقيا للامم التي تحتضنها مدينة الجديدة المغربية بتغلبه يوم الاحد على نظيره السوداني 3-صفر (20/25 و23/25 و20/25) في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية (الدور الاول).


ولحساب المجموعة ذاتها، فاز المنتخب النيجيري على نظيره الكاميروني 3-1.
وفي ما يلي النتائج :
المجموعة الالى :
فوز مصرعلى ليبيا 0/3 (29/31-17/25-17/25)
فوز الجزائر على المغرب 2/3 (25/23-25/19-17/25-13/25-9/15)

الترتيب
1-مصر 6 2
2-المغرب 4 2
3- الجزائر 2 2
4- ليبيا 0 2
المجموعة الثانية
فوز نيجيريا على الكاميرون 1/3 (24/26-27/25-15/25-22/25)
فوز تونس على السودان 0/3 (20/25-23/25-20/25)
الترتيب
1- تونس 6 2
- نيجيريا 6 2
3- الكامرون 0 2
- السودان 0 2
بقية برنامج الدور الاول للبطولة :
الاثنين 5 سبتمبر 2022
المجموعة الاولى
-10.00- ليبيا - الجزائر
-16.00-المغرب - مصر
المجموعة الثانية
-12.00- الكامرون - السودان
-14.00-تونس - نيجيريا




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