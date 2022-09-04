بطولة العالم للكرة الطائرة - المنتخب التونسي ينهزم في ثمن النهائي امام نظيره البولوني صفر-3


Publié le Dimanche 04 Septembre 2022 - 22:08 قراءة: 0 د, 24 ث
      
خسر المنتخب التونسي للكرة الطائرة امام نظيره البولوني المستضيف بثلاثة اشواط دون رد (20-25 و15-25 و20-25) في المباراة التي دارت اليوم الاحد لحساب الدور ثمن النهائي لبطولة العالم التي تتواصل الى 11 سبتمبر الجاري.
وسيواجه المنتخب البولوني في الدور ربع النهائي نظيره الامريكي الذي كان تاهل من جهته على حساب نظيره التركي 3-2.

وكان المنتخب التونسي بلغ الدور ثمن النهائي بعدما انهى الدور الاول في المركز الثالث ضمن المجموعة الاولى من انتصار على بورتوريكو وهزيمتين امام كل من اوكرانيا وصربيا.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 252453



En continu...

Toutes les news...
الأحد 04 سبتمبر 2022 | 7 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:15 18:46 15:56 12:25 05:53 04:23
Babnet
31°
 Babnet36° Babnet % 45 :الرطــوبة
تونــس Babnet29°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
36°-2938°-2837°-2736°-2841°-30
  • Avoirs en devises
    24271,3

  • (2 sept)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 3,21100 DT        1$ =3,21047 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 sept)   1115,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

   