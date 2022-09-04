بطولة العالم للكرة الطائرة - المنتخب التونسي ينهزم في ثمن النهائي امام نظيره البولوني صفر-3

خسر المنتخب التونسي للكرة الطائرة امام نظيره البولوني المستضيف بثلاثة اشواط دون رد (20-25 و15-25 و20-25) في المباراة التي دارت اليوم الاحد لحساب الدور ثمن النهائي لبطولة العالم التي تتواصل الى 11 سبتمبر الجاري.

وسيواجه المنتخب البولوني في الدور ربع النهائي نظيره الامريكي الذي كان تاهل من جهته على حساب نظيره التركي 3-2.





وكان المنتخب التونسي بلغ الدور ثمن النهائي بعدما انهى الدور الاول في المركز الثالث ضمن المجموعة الاولى من انتصار على بورتوريكو وهزيمتين امام كل من اوكرانيا وصربيا.





