بطولة افريقيا للامم للوسطيات للكرة الطائرة - المنتخب التونسي ينهزم في النهائي امام نظيره المصري 1-3

خسر المنتخب التونسي للكرة الطائرة للوسطيات امام نظيره المصري بثلاثة اشواط لشوط واحد (تفاصيلها 21/25 و17/25 و25/21 و18/25) في مباراة الدور النهائي لبطولة افريقيا للامم التي اقيمت يوم الاحد بقاعة عيسى بن نصر بمدينة قليبية.

وفي المباراة الترتيبية من اجل المركز الثالث، فاز المنتخب الكاميروني على نظيره المغربي بثلاثة اشواط نظيفة (تفاصيلها 10/25 و18/25 و18/25).





يذكر ان المنتخبين المصري البطل والتونسي الوصيف ضمنا تاهلهما الى بطولة العالم القادمة المقررة سنة 2023 في بلد سيتم تعيينه لاحقا.

ر-هس











