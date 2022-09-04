القصرين : القبض على  شخص صادر في حقه حكم بالسجن لمدة 60 سنة من أجل قضايا إرهابية

ألقت، فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بالقصرين، اليوم الأحد، القبض على شخص أصيل معتمدية حاسي الفريد بالجهة صادر في حقه حكم بالسجن لمدة 60 سنة من أجل قضايا إرهابية وذلك إثر نصب كمين محكم له بعد ورود معلومات حوله، وفق ما صرّح به مصدر أمني بالجهة.

و ذكر ذات المصدر في تصريح ل(وات) أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين أذنت بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.



