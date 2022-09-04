انطلاق أشغال المؤتمر العالمي الثالث للنساء القاعديات بمدينة الثقافة بتونس

انطلقت ظهر اليوم الأحد بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بتونس، أشغال المؤتمر العالمي الثالث للنساء القاعديات، بمشاركة أكثر من 400 ناشط وناشطة في مجال النهوض بحقوق المرأة يمثلون 30 بلدا.







وينتظم هذا المؤتمر الذي يتواصل الى غاية 10 سبتمبر الجاري بمبادرة من عدد من الجمعيات التونسية والدولية المهتمة بالشأن النسوي وبعض مكونات المجتمع المدني ومنهم الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.



ويهدف هذا المؤتمر الى تسليط الضوء على أهم مشاغل المرأة العاملة في كل القطاعات وخاصة النساء العاملات الكادحات المعرضات اكثر من غيرهن لأعمال العنف والاضطهاد بكل اشكاله.

وأكدت بعض المتدخلات في افتتاح المؤتمر على ان الهدف من تنظيم هذا التجمع النسوي العالمي هو تشبيك العلاقات بين مختلف الجمعيات الناشطة في مجال المرأة العاملة والكادحة وتبادل الآراء والتجارب حول تفعيل نشاطاتها وتطويرها بما يساعد على تحقيق الأهداف العميقة لعمل هذه الجمعيات وتنسيق المواقف حول العديد من القضايا المشتركة.

وأعربت عن الأمل في أن يفضي هذا المؤتمر الى اصدار مجموعة من التوصيات والمطالب لرفعها الى المنظمات الوطنية والدولية والتحسيس بأهمية الانخراط فيها العمل بها.

وأشار عدد من المشاركين الى أهمية اجتماع تونس للمؤتمر العالمي للنساء القاعديات من حيث حجم الحضور ومن حيث ثراء التجربة التونسية في مجال النهوض بالمراة بوجه عام والمراة العاملة والريفية تحديدا، مبرزين أهمية العمل الذي تقوم به الجمعيات النسوية التونسية بهدف تطوير مختلف الاليات المتاحة لتيسير التمكين الاقتصادي والاجتماعي لها ولا سيما في الوسط الريفي.

وتتواصل اعمال هذا المؤتمر بداية من يوم غد الاثنين ضمن مجموعة ورشات موجهة ستبحث عدة اشكاليات مطروحة تهم أساسا دراسة بعض التجارب الناجحة وتحديد سبل تطوير نفاد المرأة الكادحة الى مستويات افضل من الرفاه الاجتماعي والاقتصادي.







