اختتام اشغال الدورة 29 للجامعة الصيفية لسنة 2022

اختتمت اليوم الاحد بإحدى ضواحي تونس الشمالية اشغال الدورة 29 للجامعة الصيفية لسنة 2022 التي انتظمت ببادرة من جمعية مؤسسة محمد علي الحامي بالتعاون مع الكنفدرالية العامة التونسية للشغل حول "مستقبل الانتقال الديمقراطي في تونس، تقييم مسار 12 سنة واقتراح بدائل من اجل نموذج حوكمة جديد وتحيين ومراجعة الدراسة الاستشرافية لتونس في افق 2040"

واكد الامين العام للكنفدرالية العامة التونسية للشغل ورئيس جمعية محمد علي الحامي ، الحبيب قيزة اهمية الدورة الحالية في علاقة بالثورة والتحولات التي طرات على المشهد العام ببلادنا من حيث الرهانات والتحديات والانحرافات والمكاسب رغم عديد الخيبات





وتطرق الى نتائج الدراسة الاستشرافية التي انجزتها جمعية مؤسسة محمد علي الحامي حول تونس في افق 2040 على ضوء الاعمال المنجزة خلال اشغال الجامعات الصيفية السابقة ، سيما الجامعة الصيفية للسنة الفارطة التي انبثق عنها العقد الاجتماعي المواطني الجديد على المستوى النظري انطلاقا من المشهد السياسي بعد 25 جويلية 2021

واضاف الحبيب قيزة ان الدراسة استندت بالاساس الى مقاربة مجتمعية في شتى مناحيها الاجتماعية منها، والبيئية والمدنية والمواطنية ، مضيفا ان بلورة نموذج حوكمة جديد يستدعي وضع استراتيجية شاملة للخروج بالبلاد من الازمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المستمرة

كما اكد في سياق متصل،اهمية دور الفاعلين الجدد سواء مكونات المجتمع المدني او النقابات في ارساء المقاربات المجتمعية، وذلك في اتجاه تكريس التعددية النقابية وحرية العمل النقابي ضمن توجه مواطني لتحديد مفهوم جديد لميزانية دولة منتجة ومواطنية تستثمر في التنمية والموارد البشرية وتقطع مع الميزانيات الريعية التي طبعت العشرية الاخيرة

و تناول الحضور نتائج القمة الافريقية اليابانية "تيكاد8" المنعقدة بتونس يومي 27 و28 اوت الفارط، بالاضافة الى التباحث حول الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والعلمية وطرح البدائل من اجل اعادة التموقع الجغراسياسي لانقاذ البلاد ومعالجة الاولويات الحارقة في مجتمعنا

كما تباحث الحضور حول التحديات الجغراسياسية وما تستدعيه من رهانات من اجل عالم متعدد الاقطاب وما يلقي به من تداعيات على السياق الوطني في ظل الانتقال الديمقراطي في شتى مناحيه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لافتين الى الدور الموكول للدولة والفاعلين الاجتماعيين في ظل التحولات التي عرفها المشهد العام ببلادنا

واقترح المشاركون في اختتام اشغال الجامعة الصيفية ايضا بعث مجلة حولية (بدائل تونسية) واطلاق دراسة لتحيين ومراجعة الدراسة الاستشرافية، تونس في افق 2040 ، فضلا عن اعداد محاور وبرنامج ندوة علمية خلال الثلاثية الاخيرة للسنة الحالية حول اقرار نموذج حوكمة جديد واعداد خطة اقتصادية واجتماعية للخروج بالبلاد من ازماتها الخانقة



