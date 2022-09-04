وزارة التجارة تعمل على اقرار تخفيضات استثنائية في أسعار المواد الكتبية واللوازم المدرسية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية

أكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أن مصالحها المركزية والجهوية تعمل على التنسيق مع المهنيين في قطاع توزيع المواد المكتبية واللوازم المدرسية لإقرار تخفيضات استثنائية في الأسعار خلال فترة العودة المدرسية والجامعية 2022 - 2023.







وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، الأحد، انخراط كل المساحات التجارية الكبرى بمختلف علاماتها تحت إشراف غرفتها الوطنية في هذا التخفيض اضافة الى عدد من الاتحادات والغرف الجهوية التي ستنطلق تباعا في التخفيض في أسعار مجموعة متنوعة من اللوازم المدرسية وبيعها للعموم بأسعار تفاضلية مخفضة.



وحثت الوزارة جميع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين على الانخراط التلقائي في هذا التمشي مراعاة للقدرة الشرائية للمستهلك في ظل تواتر المناسبات الاستهلاكية.



ولفتت الى توفر جميع المواد مع تنوع الأسعار حسب الأصناف والجودة وفضاءات العرض، مشجعة على الإقبال على المنتوج الوطني المتوفر بأسعار وجودة مقبولة.



وأوضحت، في ذات السياق، أنه سيتم تباعا تعزيز تزويد السوق وتوفير الحاجيات اللازمة من الكراس المدرسي المرقم المدعم.



كما دعت إلى ضرورة ترشيد الشراءات حسب الحاجيات الفعلية والقدرة الشرائية وتوزيعها على مدار الموسم الدراسي، مع تفادي كل مظاهر اللهفة والشراءات من الفضاءات المشبوهة للمواد مجهولة المصدر، والتبليغ على الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار عبر الرقم الأخضر 80100191.



وأشارت الى عملها على التصدي لمختلف التجاوزات التي تبرز بمسالك توزيع المواد المدرسية عبر مصالح المراقبة الاقتصادية، والتفاعل مع تشكيات المستهلك ومشاغل المهنيين في هذا المجال لتأمين انتظامية التزويد وتكريس شفافية ونزاهة المعاملات التجارية.



