مسيرة بالعاصمة بمناسبة افتتاح المؤتمر العالمي الثالث للنساء القاعديات

انطلقت، صباح الاحد، من امام ساحة 14 جانفي بالعاصمة في اتجاه مدينة الثقاقة، مسيرة نسوية بمناسبة افتتاح المؤتمر العالمي الثالث للنساء القاعديات الذي ينتظم بتونس من 4 الى 9 سبتمبر 2022.





واوضحت منسقة اللجنة التنظيمية والتحضيرية للمؤتمر العالمي الثالث للنساء القاعديات، اميرة دلش، في تصريح اعلامي على هامش تنظيم هذه المسيرة التي يشارك فيها عدد هام من النساء من مختلف المنظمات الوطنية والاجنبية والعربية، ان تنظيم هذه المسيرة يتنزل في اطار افتتاح المؤتمر العالمي الثالث للنساء القاعديات في اتجاه مدينة الثقافة اين سيقام الاعلان عن الافتتاح الرسمي المؤتمر بمسرح الجهات.وابرزتة دلش انه وانطلاقا من يوم غد الاثنين ستنطلق اشغال هذا المؤتمر العالمي الذي تشارك فيه اكثر من 300 امراة من اكثر من 30 جنسية من دول العالم مفسرة ان اشعال المؤتمر ستتناول بالخصوص مختلف المواضيع التي لها علاقة بالمراةواشارت من جهة اخرى، الى ان هذا المؤتمر العالمي الثالث للنساء القاعديات "خارج عن كل عقلية بورجوازية امبريالية التي لا تعطي اعتبارا للمراة الا في المناسبات السياسية واعتبارها مجرد احصائيات وارقام عن الطلاق والعنف وغيرها ". واكدت ان مختلف الورشات التي تنتظم في اطار هذه التظاهرة تهدف الى توعية النساء بسبل التصدي لمختلف اشكال العنف الذي صار يهدد حياتهن.كما تهدف الورشات ايضا الى التعمق اكثر في مختلف القوانين الدولية والوطنية التي تعمل على مناهضة العنف ضد المراةوجدير بالتذكير فان حركة النساء القاعديات التي تاسست من اجل بناء حركة نسائية عالمية على اساس المبادئ النضالية وقد نظمت سنة 2011 بفنزويلا اول مؤتمر لها اما الدورة الثانية فقد انتظمت بالنيبال سنة 2016كما وقررت مؤسسات هذه الحركة التي تحمل شعار "الزيتونة" ان يقام مؤتمر القاعديات كل 5 سنوات في مختلف بلدان العالم حيث كان من المنتظر ان تنعقد الدورة الثالثة في تونس سنة 2020 الا ان جائحة كورونا حالت دون ذلك