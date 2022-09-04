ليلى الشيخاوي: وزارة البيئة متجندة لمقاومة التلوث وتجذير ثقافة بيئية ضد النفايات البلاستيكية

أكدت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، الأحد، أنّ الوزارة ومن ورائها الحكومة، متجندة لمقاومة التلوث وتجذير ثقافة بيئية للتوعية بمخاطر انتشار النفايات البلاستيكية، معتبرة أنّ هذا الجهد يجب أن يكون جماعيًا يساهم فيه كل المواطنون.





وبينت الشيخاوي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، خلال انطلاق فعاليات التظاهرة الوطنية لجمع النفايات البلاستيكية بالعاصمة، أن هذا النشاط لا يقتصر جغرافيا على العاصمة وإنما يشمل كل الولايات دون استثناء ، مشيرة الى أن الوزارة خصصت منصة الكترونية للمشاركة في عمليات تنظيف المدن.وشارك في التظاهرة الوطنية لجمع النفايات البلاستيكية، التي انطلقت الاحد بشارع 9 أفريل بالعاصمة، كل من وزير أملاك الدولة، محمد الرقيق، ورئيسة بلدية تونس، سعاد عبد الرحيم.واعتبرت الوزيرة، أن هذه الفعالية ستتواصل على امتداد السنة ولن تكون مناسباتية، مشددة على أن الوزارة تعتمد عديد الاستراتيجيات العلمية للحد من مخاطر التلوث البيئي الذي يهدد العالم وتونس مستعدة للعمل من أجل بيئة أفضل.ولفت وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، من جهته في تصريح لـ"وات"، الى أن الحكومة منسجمة في عملها في مجال مكافحة التلوث، وأن الشؤون العقارية تعمل بالاشتراك مع بلدية تونس ومنظمات المجتمع المدني للتحسيس بمخاطر التلوث.وبين أن المشاركة في حملة تنظيف العاصمة، هي بادرة أولى ستليها تحركات إضافية للتوعية بأهمية العمل البيئي الذي يبقى عملًا تطوعيًا مرتبطا بمدى وعي المواطن.واوضحت شيخة المدينة رئيسة بلدية تونس، سعاد عبد الرحيم، في تصريح لـ"وات"، أن البلدية تخصص نسبة كبيرة من ميزانيتها لتنظيف شوارع العاصمة وهو جهد يحتاج مشاركة الجميع لان مقاومة التلوث، حسب تقديرها، ليس من مسؤولية البلدية فقط وإنما هو عمل جماعي.ووجهت عبد الرحيم، في هذا الصدد، نداء الى جميع المواطنين بضرورة عدم إلقاء فضلات البنايات بشكل عشوائي ، قائلة "إن هذه المسألة مكلفة جدا للبلدية " ومن الأهمية بمكان التفكير في خطط جديدة لمقاومة هذه الظاهرة الخطيرة