وزارة المالية: ارتفاع نفقات الدعم خلال السداسي الاول من سنة 2022 باكثر من النصف (51 %)


Publié le Dimanche 04 Septembre 2022 - 12:31 قراءة: 0 د, 38 ث
      
- ارتفعت نفقات الدعم خلال السداسي الاول من سنة 2022، بنسبة 51 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021، لتصل الى 2.1 مليار دينار، حسب النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة (موفى جوان 2022) نشرتها وزارة المالية.


وتعود هذه الزيادة، أساسا، إلى ارتفاع دعم المحروقات بنسبة 370 بالمائة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2021، من 0.3 مليار دينار إلى 1.4 مليار دينار. علما ان دعم المحروقات يستحوذ على 67 بالمائة من اجمالي ميزانية الدعم.

في المقابل، تراجعت الاعتمادات المخصصة لدعم المواد الاساسية بنسبة 53 بالمائة، لتستقر في حدود 0.4 مليار دينار. وشهدت الاعتمادات المخصصة للنقل ارتفاعا طفيفا بنسبة 20 بالمائة لتصل إلى 0.3 مليار دينار، وفق المصدر ذاته.

يذكر ان دعم المنتوجات الاساسية والنقل يمثلان على التوالي 19 بالمائة و 14 بالمائة من إجمالي الاعتمادات المخصصة للدعم.

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