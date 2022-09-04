وزارة التربية: إعادة فتح باب التسجيل عن بعد لتلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي

اعلنت وزارة التربية اليوم الاحد، عن اعادة فتح باب التسجيل عن بعد للسنة الدراسية 2022/2023 بالنسبة لتلاميذ السنة الأولى من التعليم الاساسي، وذلك بداية من يوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 على الساعة منتصف النهار وإلى غاية يوم الاثنين 12 سبتمبر 2022.







ودعت الوزارة في بلاغ لها، أولياء تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد، مواليد 2016 ومواليد 2013-2014-2015 الذين تخلّفوا عن التسجيل لسبب من الأسباب المبادرة بالتسجيل وذلك عبر الموقع



كما دعت كافة أولياء تلاميذ السنة الأولى الجدد إلى دفع معلوم الترسيم باستعمال المحافظ الالكترونية، بطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو عبر رصيد الهاتف الجوال بإدخال الرمز *181#.





ودعت الوزارة في بلاغ لها، أولياء تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد، مواليد 2016 ومواليد 2013-2014-2015 الذين تخلّفوا عن التسجيل لسبب من الأسباب المبادرة بالتسجيل وذلك عبر الموقع https://primaire.education.tn كما دعت كافة أولياء تلاميذ السنة الأولى الجدد إلى دفع معلوم الترسيم باستعمال المحافظ الالكترونية، بطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو عبر رصيد الهاتف الجوال بإدخال الرمز *181#.