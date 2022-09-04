بطولة افريقيا للامم للكرة الطائرة للاصاغر: المنتخب التونسي يستهل مشاركته بالفوز على نظيره الكامروني 3-1


Publié le Dimanche 04 Septembre 2022 - 10:45 قراءة: 0 د, 47 ث
      
استهل المنتخب التونسي للكرة الطائرة للاصاغر مشواره ببطولة افريقيا للامم التي تحتضنها مدينة الجديدة المغربية بالفوز مساء السبت على نظيره الكامروني بنتيجة 3-1 تفاصيلها (20/25 و28/26 و20/25 و21/25) في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية.
ويخوض المنتخب التونسي مساء اليوم مباراة الجولة الثانية ضد نظيره السوداني.


وفي ما يلي نتائج اليوم الاول للبطولة :
المجموعة الاولى
مصر - الجزائر 0/3 (18/25-20/25-20/25)
المغرب - ليبيا 1/3 (22/25-15/25-25/22-18/25)
الترتيب
1-مصر 3 1
-المغرب 3 1
3- ليبيا 3 1
-الجزائر 3 1

المجموعة الثانية
نيجيريا - السودان 1/3 (17/25-25/19-22/25-18/25)
تونس - الكامرون 1/3 (20/25-28/26-20/25-21/25)
الترتيب
1-تونس 3 1
-نيجيريا 3 1
3-الكامرون 3 1
-السودان 3 1

بقية برنامج الدور الاول للبطولة :
الاحد 4 سبتمبر 2022
المجموعة الاولى
10.00- مصر- ليبيا
-16.00-المغرب - الجزائر
المجموعة الثانية
-12.00نيجيريا - الكامرون
-14.00- تونس - السودان

الاثنين 5 سبتمبر 2022
المجموعة الاولى
-10.00- ليبيا - الجزائر
-16.00-المغرب - مصر
المجموعة الثانية
-12.00- الكامرون - السودان
-14.00-تونس - نيجيريا

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