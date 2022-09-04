بطولة افريقيا للامم للكرة الطائرة للاصاغر: المنتخب التونسي يستهل مشاركته بالفوز على نظيره الكامروني 3-1

استهل المنتخب التونسي للكرة الطائرة للاصاغر مشواره ببطولة افريقيا للامم التي تحتضنها مدينة الجديدة المغربية بالفوز مساء السبت على نظيره الكامروني بنتيجة 3-1 تفاصيلها (20/25 و28/26 و20/25 و21/25) في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية.

ويخوض المنتخب التونسي مساء اليوم مباراة الجولة الثانية ضد نظيره السوداني.







وفي ما يلي نتائج اليوم الاول للبطولة :

المجموعة الاولى

مصر - الجزائر 0/3 (18/25-20/25-20/25)

المغرب - ليبيا 1/3 (22/25-15/25-25/22-18/25)

الترتيب

1-مصر 3 1

-المغرب 3 1

3- ليبيا 3 1

-الجزائر 3 1



المجموعة الثانية

نيجيريا - السودان 1/3 (17/25-25/19-22/25-18/25)

تونس - الكامرون 1/3 (20/25-28/26-20/25-21/25)

الترتيب

1-تونس 3 1

-نيجيريا 3 1

3-الكامرون 3 1

-السودان 3 1



بقية برنامج الدور الاول للبطولة :

الاحد 4 سبتمبر 2022

المجموعة الاولى

10.00- مصر- ليبيا

-16.00-المغرب - الجزائر

المجموعة الثانية

-12.00نيجيريا - الكامرون

-14.00- تونس - السودان



الاثنين 5 سبتمبر 2022

المجموعة الاولى

-10.00- ليبيا - الجزائر

-16.00-المغرب - مصر

المجموعة الثانية

-12.00- الكامرون - السودان

-14.00-تونس - نيجيريا



