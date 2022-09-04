بطولة افريقيا للامم للكرة الطائرة للاصاغر: المنتخب التونسي يستهل مشاركته بالفوز على نظيره الكامروني 3-1

استهل المنتخب التونسي للكرة الطائرة للاصاغر مشواره ببطولة افريقيا للامم التي تحتضنها مدينة الجديدة المغربية بالفوز مساء السبت على نظيره الكامروني بنتيجة 3-1 تفاصيلها (20/25 و28/26 و20/25 و21/25) في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية.
ويخوض المنتخب التونسي مساء اليوم مباراة الجولة الثانية ضد نظيره السوداني.
ويخوض المنتخب التونسي مساء اليوم مباراة الجولة الثانية ضد نظيره السوداني.
وفي ما يلي نتائج اليوم الاول للبطولة :
المجموعة الاولى
مصر - الجزائر 0/3 (18/25-20/25-20/25)
المغرب - ليبيا 1/3 (22/25-15/25-25/22-18/25)
الترتيب
1-مصر 3 1
-المغرب 3 1
3- ليبيا 3 1
-الجزائر 3 1
المجموعة الثانية
نيجيريا - السودان 1/3 (17/25-25/19-22/25-18/25)
تونس - الكامرون 1/3 (20/25-28/26-20/25-21/25)
الترتيب
1-تونس 3 1
-نيجيريا 3 1
3-الكامرون 3 1
-السودان 3 1
بقية برنامج الدور الاول للبطولة :
الاحد 4 سبتمبر 2022
المجموعة الاولى
10.00- مصر- ليبيا
-16.00-المغرب - الجزائر
المجموعة الثانية
-12.00نيجيريا - الكامرون
-14.00- تونس - السودان
الاثنين 5 سبتمبر 2022
المجموعة الاولى
-10.00- ليبيا - الجزائر
-16.00-المغرب - مصر
المجموعة الثانية
-12.00- الكامرون - السودان
-14.00-تونس - نيجيريا
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