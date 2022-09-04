بطولة كاسيس الفرنسية للتنس - مالك الجزيري يستهل مشاركته بملاقاة الفرنسي توماس لوران


Publié le Dimanche 04 Septembre 2022 - 09:12 قراءة: 0 د, 26 ث
      
يستهل لاعب التنس التونسي مالك الجزيري اليوم الاحد مشاركته في بطولة كاسيس الفرنسية التي تقام مبارياتها على ارضية صلبة بملاقاة صاحب الارض توماس لوران لحساب الدور الاول من الجدول التمهيدي.
وكان مالك الجزيري توّج امس السبت بلقب بطولة تشالنجر تولوز الفرنسية في صنف الزوجي رفقة الفرنسي ماكسيم جانفيه بعد التغلب في الدور النهائي على الثنائي الفرنسي تيو أريباج وتيتوان دروغي بمجموعتين دون رد، تفاصيلها 6-3 و7-6.

يذكر أنّ هذا هو اللقب الثاني لمالك الجزيري هذا العام في صنف الزوجي بعد احرازه لقب دورة كالي الكولومبية.

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